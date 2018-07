Revista 'Time' chama Neymar de 'próximo Pelé' em sua nova edição latina

SÃO PAULO - Neymar pode até não estar vivendo um bom momento dentro de campo, com um futebol abaixo do esperado, expulsão e críticas, mas fora das quatro linhas a popularidade do jovem craque do Santos continua em alta. O jogador está na capa da edição latina da revista 'Time', que traz um título um tanto quanto polêmico: 'O próximo Pelé'.

A reportagem traça um perfil de Neymar, contando as qualidades do atacante e mostrando a sua fortuna, que vem do salário pago pelo Santos e dos 11 patrocinadores pessoais do jovem.

O título da revista, no entanto, vem logo num momento impróprio, após Pelé criticar Neymar. Em entrevista ao Estado, o Rei afirmou que o santista é apenas um jogador comum na seleção brasileira, e que ele tem se preocupado mais com a aparência do que com o futebol.

Além disso, Neymar vai ser julgado na segunda-feira pela expulsão contra a Ponte Preta, e pode pegar até 12 jogos de suspensão.