Revoltados, torcedores do Santa Cruz invadem Estádio do Arruda

RECIFE - Revoltados com o desempenho do seu clube no Campeonato Pernambucano, cerca de 50 integrantes da torcida organizada Inferno Coral, do Santa Cruz, invadiram o estádio do Arruda, na tarde desta quinta-feira, no momento da apresentação do meia Danilo Pires, recém-contratado. O protesto ocorreu nos mesmos moldes do promovido pela torcida do Corinthians, em fevereiro, no Centro de Treinamento do clube, onde a equipe treinava. Na ocasião, camisas foram queimadas e jogadores chamados de mercenários.

Nesta versão pernambucana, os torcedores, alguns com o rosto coberto, invadiram a sala de imprensa, quando intimidaram jornalistas, e o vestiário do Santa Cruz, xingando jogadores e diretoria com palavras de baixo calão. Os meias Raul e Carlos Alberto foram os maiores alvos da insatisfação. A apresentação foi suspensa e a Polícia Militar acionada. De acordo com o diretor de futebol do clube, Constantino Júnior, o tumulto durou cerca de 20 minutos. "Quando a PM chegou, os ânimos já haviam se acalmado", afirmou. Danilo Pires veio do Central de Caruaru, e falou com a imprensa depois da confusão.

"Neste momento eles (os manifestantes) estão assistindo ao treino, xingam, mas tudo parece tranquilo", afirmou por telefone. Tricampeão pernambucano - 2011, 2012 e 2013 - o Santa Cruz só conseguiu a quarta colocação no campeonato estadual que terminou na noite desta quarta, com vitória do Sport, que também conquistou a Copa do Nordeste.

Campeão brasileiro da série C no ano passado, o Santa Cruz passou para a série B e sua torcida nutria expectativa de um bom desempenho nas disputas.