RFEF divulga tabela do Espanhol e marca primeiro Barça x Real para 28 de outubro

Após um sorteio realizado em sua sede, em Madri, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) divulgou nesta terça-feira a tabela da temporada 2018/2019 do Campeonato Espanhol. Como é sempre muito aguardado, os clássicos entre Barcelona e Real Madrid foram marcados para a 10.ª rodada, no dia 28 de outubro, no estádio Camp Nou, em Barcelona, e para a 26.ª rodada, em 3 de março, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

+ Neymar fica fora da lista de finalistas ao prêmio de melhor do mundo da Fifa

+ Barcelona atravessa a negociação e pode contratar Malcom, do Bordeaux

+ Ronaldo chama Vinicius Junior de 'maior esperança do Brasil' ao recebê-lo no Real

Esta foi a primeira vez que a federação e a liga profissional que organiza a competição realizaram um sorteio de forma assimétrica, fazendo que as rodadas do primeiro turno não tenham que necessariamente corresponder com as do segundo.

Na rodada inaugural, marcada para o final de semana dos dias 18 e 19 de agosto, o Barcelona começará a defender o seu título contra o Alavés, no estádio Camp Nou. Também como mandante, o Real Madrid fará a sua estreia contra o Getafe. E o primeiro duelo entre clubes mais tradicionais do país já será realizado logo de cara com Valencia x Atlético de Madrid, no estádio Mestalla, em Valência.

Campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respectivamente, Real Madrid e Atlético de Madrid farão a disputa do título da Supercopa da Europa no dia 15 de agosto, em Tallin, capital da Estônia. Pelo Campeonato Espanhol, o dérbi madrilenho acontecerá em 30 de setembro, pela sétima rodada, no Santiago Bernabéu, e em 10 de fevereiro, no estádio Wanda Metropolitano.

O Campeonato Espanhol também terá outros dois clássicos locais de muita rivalidade em jogo. O de Sevilha entre Sevilla e Betis serão realizados em 2 de setembro, pela terceira rodada, e 14 de abril, pela 32.ª rodada. Já o do País Basco entre Athletic Bilbao e Real Sociedad serão disputados em 7 de outubro, pela oitava rodada, e 3 de fevereiro, pela 22.ª.

Confira a primeira rodada do Campeonato Espanhol:

18 e 19 de agosto

Athletic Bilbao x Leganés

Betis x Levante

Celta x Espanyol

Girona x Valladolid

Rayo Vallecano x Sevilla

Barcelona x Alavés

Valencia x Atlético de Madrid

Real Madrid x Getafe

Villarreal x Real Sociedad