Rhodolfo chega ao Grêmio prometendo conquistar torcida gaúcha

PORTO ALEGRE - O zagueiro Rhodolfo foi apresentado oficialmente no final da tarde desta segunda-feira como reforço do Grêmio para a sequência do Brasileirão e para a disputa da Copa do Brasil. O jogador chegou ao novo clube prometendo conquistar a torcida gaúcha, se apresentando como um defensor que não fica parado.

"Eu costumo cobrar bastante dentro de campo, vamos conversar bastante e incentivar. Acho que vou me identificar muito com a torcida, não consigo ficar quieto dentro de campo. Sei como é jogar aqui no Grêmio, a torcida é muito fanática", disse Rhodolfo, apresentado à imprensa no Estádio Olímpico.

O jogador, que estava sem espaço no São Paulo apesar do mau momento vivido pelo clube paulista, chega a Porto Alegre para disputar posição com Werley, Saimon, Bressan e Cris. Rhodolfo garante que a briga por posições na equipe de Renato Gaúcho será sadia e fará bem ao Grêmio.

"Sou destro, mas jogo em qualquer lado da defesa. Dependendo da posição que o treinador pedir eu faço sem problema nenhum", comentou. "Tem muitos jogadores de qualidade na minha posição e sei que a disputa vai ser sadia. A gente vai brigar por esta posição sempre em prol do time do Grêmio", frisou.