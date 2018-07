Rhodolfo continua fora dos treinos e deve desfalcar o Grêmio

O Grêmio não deverá mesmo contar com o zagueiro Rhodolfo no duelo diante do Goiás, neste sábado, no Serra Dourada, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se recuperando de lesão, o jogador voltou a ficar de fora do treino da equipe nesta quinta e não deve se recuperar a tempo de entrar em campo.

Ainda com dores no joelho esquerdo, desde o duelo com o Sport, Rhodolfo ficou de fora contra o Palmeiras, no último sábado. Como deve desfalcar o Grêmio mais uma vez contra o Goiás, a tendência é que a dupla de zaga seja formada mais uma vez por Bressan e Pedro Geromel.

Se Rhodolfo foi ausência no treino desta quinta, o goleiro Marcelo Grohe retornou depois de servir a seleção. Outra novidade ficou por conta da entrada do jovem meia Erik, que foi testado entre os titulares por Luiz Felipe Scolari.

Assim, o time formado por Felipão no treinamento teve: Marcelo Grohe; Pará, Pedro Geromel, Bressan e Zé Roberto; Walace, Ramiro, Matheus Biteco e Luan; Erik e Lucas Coelho. Durante a atividade, Riveros foi testado no lugar de Walace.