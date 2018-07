Rhodolfo 'dificilmente' pega o Santos, revela Carpegiani

"Só o Rhodolfo é dúvida. Dificilmente vai jogar. Se ficar fora, o Xandão é o provável substituto", afirmou o treinador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda.

Além do zagueiro, Carpegiani também não vai contar com o volante Rodrigo Souto, o meia Lucas e o atacante Fernandinho, todos machucados. Rhodolfo já não atuou no segundo tempo do jogo contra o Goiás, na quarta-feira, deixando a equipe no intervalo, já com dores na panturrilha.

O time, assim, deverá ter: Rogério Ceni, Alex Silva, Xandão e Miranda; Jean, Casemiro, Carlinhos, Ilsinho e Juan; Marlos e Dagoberto. Apesar da boa atuação nos minutos finais contra o Goiás, Rivaldo fica no banco.

LUIS FABIANO - Como não está inscrito no Campeonato Paulista, o atacante não é nem considerado desfalque para o clássico. Ainda recuperando a forma física, ele participou normalmente do rachão desta sexta-feira, marcou um gol e deixou o gramado do CT otimista.

O atacante, porém, ainda é dúvida para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Avaí, no Morumbi. "Foram poucos minutos nesta sexta. A partir de segunda-feira vamos começar a pensar melhor nisso", ressaltou Carpegiani.