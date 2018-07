Rhodolfo diz que São Paulo precisa reagir em 2012

SÃO PAULO - Contratado pelo São Paulo no início do ano, Rhodolfo termina a sua primeira temporada no clube com sentimentos opostos. O zagueiro se destacou pela equipe, foi convocado para defender a seleção e recebeu prêmios individuais, mas viu o time fracassar em todas as competições que disputou. Por isso, ao avaliar o seu desempenho em 2011, ele reconheceu a necessidade de ser campeão no próximo ano.

"Fiquei feliz em algumas partes, outras não. Feliz por ter jogado o ano inteiro, ter sido convocado, ser indicado aos melhores do Brasileiro. Mas triste por não ter conquistado nenhum título. A torcida não merece isso. Vim para cá para ser campeão e tenho certeza de que ano que vem seremos", disse em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Para Rhodolfo, é necessário que os jogadores façam uma análise dos erros cometidos em 2011 para que o São Paulo não repita as mesmas falhas no próximo ano. "Todo jogador tem de pensar o que fez de certo e errado para focar nos títulos no próximo ano. O clube vive disso e cada jogador tem de se cobrar e vir com o pensamento de vencer em 2012. A diretoria vai atrás de alguns jogadores e os que já estão aqui têm de ter a consciência de que não podemos ficar mais um ano sem título", afirmou.

Rhodolfo foi convocado por Mano Menezes para defender a seleção brasileira no Superclássico das Américas e espera ser mais lembrado para a equipe em 2012. "Para eu chegar na seleção novamente, eu tenho de fazer um bom trabalho aqui no São Paulo. Isso vem com o tempo. Temos de tentar ser campeões e eu jogando bem, o São Paulo conquistando os títulos, a Seleção será consequência disso tudo", disse.