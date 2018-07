Rhodolfo diz que São Paulo terá disputa acirrada na zaga

SÃO PAULO - O zagueiro Rhodolfo terminou 2011 em alta no São Paulo, mas nem por isso acredita estar em vantagem na luta por uma vaga de titular do São Paulo. O jogador lembrou que o clube se reforçou com Edson Silva e Paulo Miranda. Por isso, ele promete trabalhar duro na pré-temporada para não perder seu espaço na equipe.

"Não sei a cabeça do treinador. Tenho de demonstrar que tenho capacidade de ser titular. Está no começo da pré-temporada, ainda tenho de evoluir a parte física. Nos treinamentos ele poderá ver com quem poderá contar", disse o zagueiro, em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Com a saída de Xandão, que foi para o Sporting, Rhodolfo é o jogador com mais partidas disputadas pelo clube - 52. E ele admite que isto pode ajudá-lo a seguir entre os titulares. "Já estou há mais tempo no time. Isso pode influenciar um pouco. Mas este ano é um novo começo e vai jogar quem tiver mais vontade e quem o Leão achar que está preparado", afirmou.

Para Rhodolfo, a disputa com os recém-contratados, Bruno Uvini, João Filipe e Luiz Eduardo fortalecerá o São Paulo. "Quando eu cheguei o São Paulo tinha ótimos zagueiros e manteve isso. Será uma disputa sadia. É bom ter isso para o jogador não relaxar. Vamos buscar a melhor condição física para ajudar o São Paulo".