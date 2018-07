Rhodolfo é apresentado no Flamengo, exalta clube e defende Zé Ricardo

O zagueiro Rhodolfo, de 30 anos, demonstrou emoção em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no Rio, ao ser apresentado como novo reforço do Flamengo. O jogador - apontado pelo presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, como novo xerife do time - exaltou a grandeza do clube.

"A camisa do Flamengo é gigante. A torcida que tem, a estrutura, a direção, comissão, jogadores. Quando surgiu a conversa do Rodrigo (Caetano, diretor de futebol) na hora não pensei duas vezes. Estou vindo pra ser campeão junto com o grupo. Um grupo muito forte, de jogadores de muita qualidade. Espero que neste ano a gente possa estar se abraçando e comemorando muito no final do ano", exaltou o defensor.

Rhodolfo - que ainda tinha mais um ano de contrato com o Besiktas, da Turquia - assinou contrato como o Flamengo até 2019. O zagueiro negou ter chegado ao clube carioca com problemas físicos e garantiu ter condições de estrear assim que a diretoria e a comissão técnica decidirem colocá-lo em campo.

"Chegaram várias informações erradas de onde eu estava. Porque, desde que voltei da cirurgia do ano passado, nunca mais voltei para a fisioterapia. Muitos torcedores vieram me perguntar, me mandaram mensagens. Eu olhava pela internet muitos comentários que postavam. Nada disso, não joguei (no Besiktas) porque foi opção do treinador. Voltei antes de lesão, uma lesão que tinha que ficar sete meses, voltei com cinco a treinar normalmente, joguei algumas partidas. Infelizmente, opção que tenho que respeitar, mas estou cem por cento", garantiu Rhodolfo.

O novo zagueiro flamenguista também defendeu o treinador rubro-negro, Zé Ricardo, que tem sido muito criticado por parte da torcida e da imprensa carioca. "Excelente técnico, sempre ouvi falar bem dele. Acompanhei o Flamengo de longe. Tento olhar o elenco, os jogos. Uma excelente pessoa. Técnico que tem muito futuro pela frente e tem total confiança do grupo", destacou o defensor.

Além de Rhodolfo, o Flamengo pode ter outra novidade nos próximos dias. Trata-se do atacante Geuvânio, ex-Santos, que atualmente defende o Tianjin Quanjian, da China. "Tem realmente uma conversa avançada (com Geuvânio). Sou extremamente cauteloso com contratações. Para confirmar só quando estiver sendo apresentado. Não posso confirmar nada além disso, pois tem exames médicos, outras pontas que estão sendo amarradas, mas está em um estágio avançado. Caso ele venha, se encerram as negociações. Temos um elenco equilibrado e em bom número", disse Rodrigo Caetano.