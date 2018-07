Rhodolfo e Giuliano não treinam e desfalcam Grêmio no sábado

O Grêmio confirmou nesta sexta-feira a ausência de mais dois jogadores na partida deste sábado, com o Goiás, às 18h30, no Serra Dourada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contundidos, o meia Giuliano e o zagueiro Rhodolfo não participaram do treinamento desta sexta-feira e estão fora do confronto.

Sob chuva e com o gramado encharcado do campo suplementar do Estádio Olímpico, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou um trabalho recreativo. Assim, na única atividade que foi aberta para a imprensa nesta semana, o treinador não deu qualquer indicação sobre a escalação do Grêmio para o confronto com o Goiás.

Certo mesmo é que Giuliano, com dores na região do púbis, e Rhodolfo, ainda com dores no joelho esquerdo, estão fora do confronto com o Goiás. Além disso, o meia-atacante Dudu e o centroavante Barcos, ambos suspensos, vão desfalcar o Grêmio diante do Goiás e devem ser substituídos por Fernandinho e Lucas Coelho, respectivamente.

A escalação do Grêmio, porém, só será conhecida mesmo neste sábado, no Serra Dourada, momentos antes do começo da partida em que o time tentará se recuperar da derrota para o Palmeiras e voltar ao G4 - grupo dos times que se classificam para a próxima Libertadores -, pois está em quinto lugar no Brasileirão, com 46 pontos.