Rhodolfo e Paulo Miranda não devem jogar na estreia do São Paulo no Paulista

SÃO PAULO - Não durou muito tempo a expectativa do técnico do São Paulo, Emerson Leão, em usar a zaga que ele considera titular na estreia do Campeonato Paulista, neste domingo, às 17h, no Morumbi, contra o Botafogo. Durante o treino desta sexta-feira, o zagueiro Rhodolfo sentiu a coxa esquerda e deixou o campo mais cedo. Já no final dos trabalhos, foi a vez de Paulo Miranda, que voltava a treinar, sentir novamente uma lesão muscular.

"O Rhodolfo já foi realizar alguns exames. A contusão preocupa e ele pode não jogar", afirmou o médico da equipe, José Sanchez. Sobre o quadro de Paulo Miranda, o médico foi ainda mais pessimista. "É pouco provável que dê para ele (entrar em campo)", explicou.

Sendo assim, Leão deve armar a defesa do São Paulo com Edson Silva, que já vinha substituindo Paulo Miranda nos últimos treinamentos, e João Felipe, para o primeiro confronto da temporada. O jogador, que teve seu desempenho criticado por Leão na reta final do Campeonato Brasileiro, terá que mostrar ao comandante que mudou algumas de suas características.

Historicamente, Leão é um apreciador de zagueiros que jogam simples, e não aprovou as investidas ao ataque do ex-atleta do botafogo, em algumas partidas do Nacional.

Caso Rhodolfo e Paulo Miranda não possam jogar contra o Botafogo, apenas dois dos seis reforços da equipe para esta temporada já começariam o ano como titulares. Além de Edson Silva, Cortês, ex-Botafogo, está confirmado na lateral esquerda.

Sem o goleiro Rogério Ceni, com problema no ombro direito, e o volante Fabrício, com dores no tornozelo direito, o São Paulo deve ir a campo neste domingo com: Denis, Piris, Paulo Miranda, Rhodolfo (Edson Silva) e Cortês; Denilson, Wellington, Cícero e Lucas; Fernandinho e Luis Fabiano.