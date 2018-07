Rhodolfo e Riveros treinam e devem jogar no Grêmio

Poupados no dia anterior, ambos com dores musculares, o zagueiro Rhodolfo e o volante Riveros treinaram normalmente nesta quarta-feira, já em Belo Horizonte, e mostraram estar recuperados. Assim, ambos devem ser escalados pelo técnico Luiz Felipe Scolari no jogo desta quinta, quando o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Apesar de contar com a recuperação de Rhodolfo e Riveros, Felipão terá novamente o desfalque de dois titulares importantes: o meia Giuliano, com dores no púbis, e o atacante argentino Barcos, com lombalgia.

Assim, a única mudança em relação ao time que venceu o Criciúma no domingo é o retorno do lateral-direito Pará, que cumpriu suspensão na rodada passada - Matías Rodríguez, portanto, volta para a reserva.

A provável escalação gremista para encarar o Cruzeiro nesta quinta-feira tem Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Zé Roberto; Ramiro, Riveros e Fellipe Bastos; Luan, Dudu e Lucas Coelho.