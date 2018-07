Rhodolfo e Saimon treinam e devem enfrentar o Corinthians

SÃO PAULO - Para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi terá dois alívios a mais. Recuperado de dores musculares, Saimon está liberado pelo departamento médico, junto a Rhodolfo, que superou uma febre. Ambos os jogadores estão liberados para jogarem as quartas de final da Copa do Brasil.

Com as lesões de Werley (tornozelo direito) e Gabriel (joelho esquerdo), os jogadores recuperados devem formar o trio de zaga, junto a Bressan. Por conta da carências de opções, o técnico do Grêmio promoveu Rafael Thyere, das categorias de base. O zagueiro de 20 anos deverá ser a opção de Renato no banco.

Mesmo doente, Rhodolfo jogou a partida inteira contra o Vitória. Já Saimon, que havia sentido cãibras, deu lugar a Elano no empate com a equipe baiana, por 0 a 0.