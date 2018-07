Rhodolfo entra na rota de três grandes da Itália

SÃO PAULO - O são-paulino Rhodolfo pode parar na meca dos zagueiros, a Itália. De acordo com o noticiário do jornal italiano Gazzeta dello Sport, o defensor do Morumbi está na mira de três gigantes italianos: Juventus, Roma e Milan. A Juve, líder do Campeonato Italiano, já pensou em contratar Rhodolfo desde o começo da temporada. Agora, depois de repassar Lúcio para o time do Morumbi, o clube de Turim vê com bons olhos essa nova parceria que nasce e acredita estar na frente de seus concorrentes.

O São Paulo tem 50% do contrato de Rhodolfo e, portanto, ficaria com metade dos R$ 22 milhões que são pedidos pelo atleta. O restante dos direitos do jogador pertence ao Atlético Paranaense. Rhodolfo alternou boas e más partidas nesta temporada, mas apesar de comprometer o rendimento do time em algumas ocasiões, ele mais tem ajudado que atrapalhado o São Paulo. Com a chegada de Lúcio, Rhodolfo pode sobrar no esquema de Ney Franco.

O beque tricolor também sabe a importância para sua carreira de jogar no futebol italiano, palco dos melhores zagueiros do mundo. O Milan, que deve se livrar de Alexandre Pato e Roninho, abre, dessa forma, espaço para levar um novo brasileiro. E gostaria de ter um beque do Brasil. O nome de Rhodolfo já foi ventilado no clube. Adriano Galliani está no Brasil e deverá visitar São Paulo depois das festas de fim de ano.