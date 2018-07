Rhodolfo estreia com gol e admite já sentir pressão

"Estou muito feliz. Claro que o gol é importante, mas o que me deixou mais contente foi ter estreado com vitória. Essa é a parte mais relevante dessa estreia", disse, após a partida. "Não é fácil chegar aqui no São Paulo, pois é um clube grande e você vai sempre sofrer pressão para jogar bem. Mas sei passar como lidar com isso e quero muito melhorar para ajudar a equipe a não sofrer mais gols", completou, prometendo melhorar ainda mais a sua atuação daqui para frente.

O atacante Fernandinho, autor do primeiro gol do São Paulo, também falou com a imprensa após o jogo e prometeu ao torcedor são-paulino mais gols no Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva, o jogador agradeceu ao atacante Dagoberto pelo passe que resultou em gol e atribuiu ao companheiro a metade de sua autoria. "A bola do Dagoberto foi muito bem colocada. Foi 50% gol dele", disse o jogador, em tom de brincadeira.

"É um privilégio jogar aqui no São Paulo e espero continuar dando alegrias aos torcedores", continuou. O gol deste domingo é o segundo de Fernandinho nesta edição do Paulistão. "Eles (os torcedores) vão continuar vendo os meus gols. Quero manter este bom trabalho que venho fazendo na temporada", prometeu.