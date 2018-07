Rhodolfo fica fora de treino e vira dúvida em jogo do São Paulo

SÃO PAULO - O zagueiro Rhodolfo ficou fora do treinamento realizado na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e virou dúvida no São Paulo para a partida deste sábado, contra o São Caetano, às 17 horas, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogador sentiu uma lesão na coxa, foi submetido a tratamento e acabou poupado da atividade realizada sob chuva no gramado.

Após a atividade, Leão confirmou que o defensor é a sua única dúvida na escalação da equipe. Caso seja vetado, João Filipe será o seu substituto, depois de já ter entrado na equipe no decorrer do jogo contra o Oeste, justamente no lugar de Rhodolfo, na última quarta-feira, em Presidente Prudente.

"Ele (Rhodolfo) teve um desconforto na parte posterior da coxa, e posterior sempre requer um cuidado maior. Como está chovendo e pegamos pesado (no treino), o deixamos de fora. Ele será reavaliado antes da partida. Se sentir, a opção será pelo João Filipe", adiantou Leão.

Assim, o São Paulo deverá ser escalado neste sábado com a seguinte formação titular: Denis; Piris, Rhodolfo (João Filipe), Edson Silva e Cortez; Denilson, Wellington, Cícero e Lucas; Fernandinho e Luis Fabiano.

OSVALDO

Apresentado na última quinta-feira como mais novo reforço do São Paulo, o atacante Osvaldo treinou nesta manhã de sexta no CT da Barra Funda. Ele deu voltas no campo enquanto Leão dirigiu um treino técnico com o restante do elenco. Após a atividade, o comandante disse que ainda não sabe quando poderá promover a estreia do atleta, que agora luta para atingir a condição física ideal.

"Sem previsão ainda para o Osvaldo estrear. Chegou como os outros (reforços) chegaram, sem ritmo. Terá tempo para treinar", avisou o treinador, que já conta com Luis Fabiano, Fernandinho, Willian e Rafinha como outros atacantes à disposição em seu elenco.