Rhodolfo se despede do Grêmio e viaja à Turquia para ser apresentado ao Besiktas

Rhodolfo chegou ao Grêmio em julho de 2013, vindo do São Paulo, e logo se firmou como titular. Durante o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, o jogador se tornou o capitão da equipe. No total, foram 106 jogos e três gols.

EM PORTO ALEGRE - Além de perder seu capitão, o técnico Roger Machado também não poderá contar com o goleiro Marcelo Grohe e o zagueiro Pedro Geromel, suspensos, no jogo contra o Sport, neste sábado, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No treino desta quinta-feira, o comandante testou Rafael Thyere para formar a dupla de zaga com Erazo. No gol, Tiago ganhará uma chance entre os titulares. A parte inicial da atividade foi fechada. Na sequência, o grupo participou de um trabalho físico com bola, sob o comando do auxiliar da preparação física Mário Pereira.

Ainda se recuperando de lesão muscular, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira correu ao redor do gramado. O Grêmio deverá entrar em campo com: Tiago; Galhardo, Thyere, Erazo e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano e Douglas; Pedro Rocha e Luan.