Rhodolfo treina com bola e pode reforçar o time do Grêmio

O técnico Luiz Felipe Scolari pode ter o retorno de Rhodolfo para encarar o Vitória, sábado, às 19h30, na Arena, em Porto Alegre. O zagueiro do Grêmio, afastado do grupo desde a 27.ª rodada do Brasileirão, voltou a treinar com bola nesta terça-feira, quando o elenco gremista se reapresentou e trabalhou em dois períodos.

Pela manhã, Rhodolfo fez exercícios físicos ao lado dos demais companheiros, reintegrado ao grupo depois de três semanas reclamando de dores no tornozelo. Sem ele, o Grêmio realizou cinco partidas e só somou quatro pontos, caindo na classificação do Brasileiro.

O retorno do zagueiro é um alívio para Felipão, que terá problemas para escalar o time no sábado. Zé Roberto, Riveros e Alan Ruiz receberam o terceiro cartão amarelo diante do Coritiba, no fim de semana passado, e não jogam pela 32.ª rodada do Brasileirão.