Rhodolfo treina e deve atuar pelo Grêmio na quarta

Rhodolfo havia deixado o gramado diante da Portuguesa, no sábado, após uma pancada na perna. Já pensando no próximo adversário, o jogador falou sobre a motivação do Náutico, que briga para fugir do rebaixamento e conseguiu um importante empate fora de casa, diante do Corinthians, na última rodada. "O Náutico vem de um resultado importante fora de casa e vem motivado. Precisamos estar atentos porque nosso objetivo é o mesmo que o deles: vencer", declarou.

O volante Souza também comentou sobre o momento do adversário e apontou um outro obstáculo pelo qual o Grêmio terá que passar na quarta: o cansaço. "O desgaste é grande e precisamos descansar bastante. Precisamos marcar bem o Náutico e sabemos que precisamos vencer. Eles estão confiantes depois do empate contra o Corinthians e devemos ter muito cuidado", disse.