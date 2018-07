Rhodolfo treina sem bola e segue fora no Grêmio Ainda não será desta vez que o zagueiro Rhodolfo vai voltar a ficar à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari no Grêmio. O jogador, que chegou a treinar com bola na terça-feira, reintegrado ao grupo, ainda não está totalmente recuperado das dores no joelho esquerdo, que já o afastaram de quatro partidas do Brasileirão.