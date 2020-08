Rhuan vê lado positivo no adiamento da estreia do Botafogo no Brasileirão

O meio-campista Rhuan gostou do adiamento da estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Como o Bahia vai disputar a final do Estadual, o duelo anteriormente marcado para domingo, às 11 horas, no Engenhão será remarcado, e o primeiro jogo do time carioca no Nacional será quarta-feira, na Arena Barueri, frente ao Red Bull Bragantino.

"Vai ser melhor para a nossa preparação. Para mim também, individualmente. Eu voltei agora, então ter mais dias para condicionar mais fisicamente e pegar mais entrosamento com a equipe. A gente tem que ter a cabeça boa. Nosso objetivo tem que ser o mesmo independentemente do jogo ser no domingo ou na quarta", afirmou o atleta, de 20 anos, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

Para o jogador, o principal neste início de campeonato é o grupo estar concentrado e colocar em prática as orientações do técnico Paulo Autuori. "O trabalho está sendo bem feito. Independentemente de quando será o jogo, a preparação está bem forte. A equipe vai bem preparada para estrear no Campeonato Brasileiro. O Paulo (Autuori) vem pedindo para a gente trabalhar forte e ficar condicionado. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo."

Apesar do entusiasmo, Rhuan ainda não está no melhor da condição física, pois teve de realizar um trabalho de recuperação muscular neste início pós-pandemia. Ele voltou a atuar no amistoso de sábado, no empate, por 1 a 1, com o Fluminense.

"Minha função é bem clara na equipe. Eu jogo pelos lados, tanto na direita quanto na esquerda, o Paulo sabe disso e ele vai me usar da melhor maneira para a equipe. Eu pretendo ajudar o Botafogo e ele vem falando bastante comigo a questão de me condicionar bem fisicamente. A forma física acontecendo o bom futebol vem junto", disse o jogador.