Riascos antecipa volta e se reapresenta ao Cruzeiro para avaliações

Riascos foi reintegrado ao elenco cruzeirense, realizou exames médicos e participou de uma série de avaliações físicas. No domingo, ele vai ao campo pela primeira vez para treinar junto com o restante do elenco. O colombiano inclusive foi recebido com festa nesta quinta por Rafael Silva, com quem atuou no Vasco no ano passado.

Apesar do bom clima neste retorno, a vontade de Riascos era de permanecer no Vasco. Os empresários do jogador inclusive ainda tentam convencer a diretoria cruzeirense a renovar seu empréstimo com o clube carioca, pelo qual atuou a partir do meio de 2015 se destacou neste início de temporada.

Mas a diretoria do Cruzeiro se mostrou irredutível. A ideia dos cartolas é dar uma nova chance ao jogador, que mostrou pouco futebol com a camisa do clube no início de 2015. Se não der certo, Riascos deverá ser utilizado como moeda de troca ou vendido, dado o alto grau de investimento cruzeirense para tê-lo.