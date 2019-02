Ribamar comemora 1º gol pelo Vasco e agradece apoio de Valentim

Ribamar finalmente desencantou com a camisa do Vasco. Contratado após passagens por Egito e Arábia Saudita, o atacante havia passado em branco nas seis primeiras partidas que fez pelo clube, mas na noite desta quarta-feira encerrou o jejum ao marcar o segundo gol do time na vitória sobre o Serra, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, em Cariacica (ES).

O atacante de apenas 21 anos chegou ao Vasco após indicação de Alberto Valentim, com quem havia trabalhado no Pyramids, do Egito. Mais aliviado, Ribamar agradeceu a confiança depositada nele pelo treinador.

"O professor Valentim me passa muita confiança e eu procuro retribuir com dedicação. Os gols não estavam saindo, mas fico muito feliz de ter saído hoje e ajudado o Vasco a conseguir a vitória", comemorou Ribamar.

A vitória sobre o Serra, no Kléber Andrade, em Cariacica, colocou o Vasco na terceira fase da Copa do Brasil. O adversário vai sair do confronto entre Avaí e Brasil de Pelotas, em Florianópolis, em 7 de março.

No sábado, o Vasco estreia na Taça Rio no clássico diante do Botafogo, no Engenhão. Campeão da Taça Guanabara, o time cruzmaltino está garantido na semifinal do Campeonato Carioca.