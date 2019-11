Ribamar reconhece falta de força ofensiva e Richard assume erro no Vasco

Em uma noite de pouca inspiração, o Vasco atingiu a terceira rodada sem vitória e perdeu a chance de encaminhar de vez a sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2020. Jogando fora de casa, no Morumbi, em partida válida pela 35ª jornada do Campeonato Brasileiro, o time carioca visitou e não foi páreo para o São Paulo, que venceu por 1 a 0, com gol de Antony.

Segundo o atacante Ribamar, o que prejudicou o time foram as poucas chances de gols criadas pelo setor ofensivo. Além da força do time adversário. "A equipe do São Paulo é muito qualificada, nos deu trabalho o jogo inteiro, no setor defensivo. Já no ataque, tentamos, tentamos, mas as oportunidades não apareceram. Tem dias que é assim. Vamos pensar no próximo jogo agora para voltarmos a vencer e seguirmos vivos na briga pelos nossos objetivos".

Já o volante Richard lamentou as falhas apresentados pelo Vasco no primeiro tempo, principalmente nos erros de passes. "Eu assumo que errei antes do gol deles. Na verdade, nós erramos muitos passes e o São Paulo está jogando em casa e fez o jogo deles, cindo em cima e não dando espaços para a gente. Acho que nós tínhamos que também jogar, propondo o jogo na frente, mas não deu certo".

Outro fato marcante do duelo foi que antes mesmo de o jogo começar, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez questão de mostrar ao seu lado no banco de reservas o auxiliar Mauricio Copertino. Foi ele quem deu os treinos nos últimos dias, uma vez que Luxemburgo passou por uma cirurgia para uma lesão na pele que acusou ser maligna - câncer de pele.