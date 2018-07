Ribéry desbanca Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no prêmio da Uefa

SÃO PAULO - O francês Franck Ribéry desbancou o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo na eleição da Uefa e foi escolhido nesta quinta-feira como o melhor jogador do futebol europeu na temporada passada. O vencedor do prêmio ganhou todos os títulos possíveis com o Bayern de Munique no calendário de 2012/2013, tendo sido campeão do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões da Europa.

Essa foi a terceira edição do prêmio criado pela Uefa para apontar o melhor jogador do futebol europeu. Antes, os dois vencedores vieram do Barcelona: Messi ganhou em 2011 e o espanhol Andres Iniesta foi eleito no ano passado. Agora, foi a vez de Ribéry, coroando uma temporada realmente fantástica do Bayern de Munique.

Aos 30 anos, Ribéry tinha sido apontado, junto com Messi e Cristiano Ronaldo, um dos finalistas da premiação, em lista previamente divulgada pela Uefa. Nesta quinta-feira, em cerimônia realizada em Mônaco, uma votação ao vivo feita por um grupo de jornalistas que representam todos os países associados da entidade - foram os mesmos que escolheram anteriormente os três melhores - definiu a vitória do meia-atacante francês.

CANDIDATOS

Os três finalistas foram escolhidos numa lista prévia de 10 candidatos apontados pela Uefa. Entre os outros sete concorrentes, o polonês Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), o holandês Arjen Robben (Bayern de Munique), o alemão Thomas Müller (Bayern de Munique), o galês Gareth Bale (Tottenham), o alemão Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique), o sueco Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain) e o holandês Robin van Persie (Manchester United) foram, pela ordem de pontuação, os mais citados.

Na votação final desta quinta-feira, realizada após o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões da Europa, Ribéry acabou desbancando os dois jogadores mais badalados do futebol na atualidade. Messi foi eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo nos últimos quatro anos e acaba de fazer outra temporada incrível pelo Barcelona, comandando a conquista do título do Campeonato Espanhol com 46 gols marcados. Cristiano Ronaldo, por sua vez, tem rivalizado com o argentino do Barça pelos prêmios individuais nos últimos anos, tendo sido novamente decisivo para o Real Madrid - tanto que terminou como artilheiro da última edição da Liga dos Campeões, com 12 gols. Mas, dessa vez, o francês do Bayern de Munique levou a melhor.