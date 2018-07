Ribery diz que espera encerrar carreira no Bayern Aos 28 anos, o francês Franck Ribery vive boa fase no Bayern de Munique. Em sua quinta temporada na Alemanha, ele já anotou dez gols em 22 partidas no campeonato nacional e está a um de igualar sua melhor marca. Feliz no clube, o atacante não esconde o desejo de encerrar a carreira por lá.