Ribéry é eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes

MARRAKESH - Depois de ajudar o Bayern de Munique a vencer o Raja Casablanca por 2 a 0, neste sábado, na final do Mundial de Clubes da Fifa, o francês Frank Ribéry recebeu o prêmio de melhor jogador da competição. Assim, o meia coroou um ano fantástico para a sua carreira, pois em 2013 também se sagrou vencedor da Liga dos Campeões, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.

O lateral-esquerdo Lahm, que vem atuando como volante no Bayern, ficou com o prêmio de segundo melhor jogador do Mundial, enquanto o terceiro colocado nesta premiação foi Mouhssine Iajour, do Raja Casablanca. O atleta da equipe marroquina figurou como um dos artilheiros da competição, com dois gols, ao lado de Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG, Conca, do Guangzhou Evergrande, e Delgado, do Monterrey.

O Bayern, por sinal, dominou quase toda a premiação realizada após a final do Mundial, pois também ficou com o troféu Fair Play do torneio. Já o Atlético, terceiro colocado da competição, não recebeu nenhuma premiação individual e teve de se contentar com a medalha de bronze que ganhou no pódio.

Grande premiado deste sábado, Ribéry é um dos três finalistas da premiação de melhor jogador do mundo de 2013 que será eleito pela Fifa. O francês concorre com Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.