Ribéry é eleito o melhor jogador francês de 2013

PARIS - Um dos três finalistas à Bola de Ouro de da Fifa em 2013, Franck Ribéry foi eleito nesta terça-feira como melhor jogador francês do ano, em premiação realizada pela revista France Football, a mesma que organiza a Bola de Ouro junto com a Fifa. É a terceira vez que o jogador do Bayern de Munique ganha o prêmio. Ribéry, que havia vencido também em 2007 e 2008, nas suas duas primeiras temporadas no clube alemão, concorria pelo prêmio de melhor francês de 2013 com Blaise Matuidi (PSG) e Paul Pogba (Juventus). Ganhou quase por unanimidade, segundo a France Football.

"Com toda humildade, acho que é normal. Fiz uma grande temporada, um grande ano de 2013. Acho que mereço este prêmio pelo meu desempenho com Bayern e a França. Eu sempre estive presente, especialmente nos momentos decisivos. Fui regular e decisivo. Eu nunca havia chegado a esse nível de desempenho. Estou no auge, na melhor forma da minha vida", disse o meia de 30 anos.

Se pela Bola de Ouro ele concorre com Messi e Cristiano Ronaldo, no prêmio de melhor jogador francês Ribéry tem como meta tentar se igualar a Thierry Henry, que venceu cinco vezes.