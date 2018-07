Ribéry e Rafinha desfalcarão o Bayern por duas semanas

O Bayern de Munique anunciou nesta quinta-feira que ganhou dois desfalques para a retomada da temporada 2014/2015 do futebol alemão. O lateral Rafinha e o meia Franck Ribéry se lesionaram no treino da última quarta e precisarão ficar afastados dos gramados por cerca de duas semanas.

Ribéry sofreu uma ruptura no músculo posterior da coxa direita e é ausência certa para três partidas do Bayern, todas pelo Campeonato Alemão: diante do Wolfsburg nesta sexta-feira, contra o Schalke na terça que vem e diante do Stuttgart, quatro dias mais tarde.

Já o lateral-direito brasileiro Rafinha sofreu uma torção do ligamento colateral lateral do tornozelo esquerdo. Ele também deverá ficar duas semanas afastado do gramado e, ao menos, perder as mesmas partidas que Ribéry.

O Bayern de Munique é líder isolado do Campeonato Alemão, com 45 pontos, e volta a campo na sexta após uma longa pausa por conta do rigoroso inverno no país. O adversário será justamente o vice-líder da tabela, o Wolfsburg, que tem 34 pontos. O duelo será na casa do segundo colocado.