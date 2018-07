Ribéry e Van Bommel podem reforçar Bayern em clássico regional

A sorte do Bayern de Munique no Campeonato Alemão pode estar voltando finalmente, com o talismã Frank Ribéry e o capitão Mark van Bommel possivelmente retornando ao time para a partida contra o Nuremberg no domingo.

O francês Ribéry, que não joga desde 21 de setembro após romper um ligamento do tornozelo direito, já voltou aos treinamentos, mas uma viagem à França para um velório obrigou-o a adiar o aguardado retorno aos jogos da equipe na semana passada.

Ribéry e o holandês Van Bommel, que voltou aos treinos na quarta-feira depois de uma ausência de quatro semanas em decorrência de uma lesão no joelho, não devem estar na equipe titular contra o Nuremberg.

Mas a simples presença deles no banco poderia aumentar a confiança dos atuais campeões, depois de uma série de lesões que também tirou Arjen Robben e os atacantes Miroslav Klose e Ivica Olic.

"É claro que eu quero jogar, mas sei que treinar no momento é a coisa mais importante", disse Ribéry na quarta-feira.

O técnico Louis van Gaal conseguiu levar o Bayern às oitavas de final na Liga dos Campeões apesar das ausências, mas no Campeonato Alemão a equipe está apenas em nono lugar, com 16 pontos em 11 jogos, 12 atrás dos líderes Borussia Dortmund.

O time chegou a ter apenas 15 jogadores em condições de jogo, com apenas três jogadores de linha na reserva.

"Depois de ausências tão longas, você precisa ser paciente, mas é bom para a equipe que eles estão de volta", disse Bastian Schweinsteiger, que assumiu o meio-campo durante a ausência de Van Bommel.