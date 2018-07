Ribéry ficará fora de amistoso da França contra Noruega

PARIS - Franck Ribéry desfalcará a seleção francesa no amistoso contra a Noruega, nesta terça-feira, no Stade de France, em Paris, que servirá de preparação para a Copa do Mundo de 2014. O meia do Bayern de Munique será poupado do confronto por estar se queixando de dores nas costas.

"Não é porque ele não está em campo que ele não está trabalhando", disse o técnico Didier Deschamps, em entrevista coletiva, na qual deixou claro que está mais interessado em ter o jogador bem fisicamente para a estreia na Copa do Mundo, no dia 15 de junho, contra Honduras, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

"Estamos fazendo nosso melhor para que ele possa jogar sem preocupações. Não é nada sério, mas não vamos arriscar", explicou o comandante, lembrando que não pode correr o risco de perder por mais tempo um jogador que é considerado hoje o principal destaque da seleção francesa.

Ribéry disse recentemente que esse deverá ser seu último Mundial. O meia de 31 anos, ao lado do atacante Karim Benzema, do Real Madrid, é a grande esperança dos franceses e tem 20 dias para se recuperar para a estreia na Copa.

A França irá integrar o Grupo E do Mundial, que além dos hondurenhos também conta com Equador e Suíça. Após a estreia em 15 de junho, a seleção francesa pegará os suíços no dia 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador, antes de fechar a primeira fase do torneio diante dos equatorianos, no dia 25, no Maracanã.