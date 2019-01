Ribéry leva multa do Bayern de Munique após xingar internautas nas redes sociais

O meia-atacante francês Franck Ribéry foi multado pelo Bayern de Munique, neste domingo, por usar palavrões e xingamentos ao responder internautas nas redes sociais. O jogador do time alemão recebeu duras críticas ao publicar vídeo em que comia um pedaço de carne coberto por uma camada fina de ouro.

"Ele usou palavras que nós, do Bayern de Munique, não podemos aceitar. E que Franck, como modelo de jogador do Bayern, nunca poderia usar. Eu tive uma conversa longa com ele ontem e o informei de que deveria receber uma dura multa. Ele aceitou a punição", disse neste domingo Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do Bayern. O dirigente não revelou o valor.

Ribéry causou repercussão nas redes sociais ao publicar, na quinta-feira, vídeo em que mostrava sua visita ao restaurante Nusr-Et, em Dubai. A casa pertence ao chef Nusret Gokce, astro da cozinha na Turquia.

No vídeo, o meia do Bayern assistir ao chef servir um grande pedaço de carne coberto por uma camada de ouro. "Não há melhor jeito de começar o ano do que comendo um prato deste em uma visita ao irmão turco", declarou o jogador francês.

Salihamidzic afirmou neste domingo que Ribéry foi convidado para comer aquele prato e que ele não pagou por aquela refeição específica. Mas desembolsou 1.200 euros (cerca de R$ 5 mil) pelo restante.

"Como isso não ficou claro no vídeo, Franck foi criticado e ofendido. E não apenas ele, mas também sua esposa, que está grávida, seus filhos e sua mãe, que está no hospital para fazer uma operação. Ele tinha todo o direito de se defender. Eu apoio o jogador neste sentido. Mas, em algum momento, ele perdeu a linha."