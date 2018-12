Ribéry marca no final e coloca o Bayern de Munique a 6 pontos do líder Dortmund

Foi no sufoco, mas o Bayern de Munique venceu nesta quarta-feira e segue vivo na luta pelo título do Campeonato Alemão. Com um gol do atacante francês Franck Ribéry, aos 37 minutos do segundo tempo, o time de Munique derrotou em casa o RB Leipzig por 1 a 0, na Allianz Arena, pela 16.ª rodada, e aproveitou o tropeço do líder Borussia Dortmund no dia anterior para diminuir a desvantagem de nove para seis pontos.

Com a vitória, o Bayern de Munique subiu para 33 pontos, em terceiro lugar. Tem a mesma pontuação do Borussia Mönchengladbach, que fica em segundo por ter mais saldo de gols (19 a 15). Na última terça-feira, o vice-líder bateu o Nuremberg por 2 a 0 e também se aproveitou da derrota, a primeira no campeonato, do Borussia Dortmund para o Fortuna Dusseldorf por 2 a 1.

Em campo, o Bayern de Munique teve muito trabalho para passar pelo bem postado setor defensivo do RB Leipzig, que é o quarto colocado na tabela de classificação (28 pontos) e tem a melhor defesa do campeonato (15 gols sofridos). No primeiro tempo, o centroavante polonês Robert Lewandowski mandou uma bola na trave e na segunda etapa, aos 37, Ribéry fez o gol da vitória depois de driblar dois zagueiros dentro da área e chutar rasteiro no canto direito da meta adversária.

Logo abaixo do RB Leipzig está o Eintracht Frankfurt, com 27 pontos, que nesta quarta-feira ficou no empate por 2 a 2 contra o Mainz (11.º colocado, com 20), fora de casa. Os atacantes Luka Jovic, para os visitantes, e Robin Quaison, para os anfitriões, marcaram dois gols cada.

Na zona de rebaixamento, o Hannover conseguiu deixar a lanterna nesta rodada. Fora de casa, empatou por 1 a 1 contra o Freiburg e chegou aos 11 pontos, junto com o Nuremberg. Mas ganha no saldo de gols (-17 a -23) e assim fica na 17.ª e penúltima posição.

Nos outros dois jogos desta quarta-feira, o Bayer Leverkusen derrotou o Schalke 04 por 2 a 1, em Gelsenkirchen, e Werder Bremen e Hoffenheim empataram por 2 a 2, na cidade de Bremen.