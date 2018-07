Ribéry passa por cirurgia e desfalcará Bayern de Munique no sábado

MUNIQUE - O francês Franck Ribéry será desfalque do Bayern de Munique no sábado por um problema físico curioso. O jogador teve que passar por uma cirurgia na nádega, para remoção de um hematoma, e, com isso, não terá condições de defender sua equipe no duelo diante do Nuremberg, fora de casa, pela 20.ª rodada do Campeonato Alemão.

"O Franck está sofrendo da Síndrome do Compartimento. Nós vamos saber mais informações depois que ele passar por testes mais específicos no domingo", explicou o porta-voz do Bayern de Munique, Markus Hörwick, nesta sexta, informando também que o atacante ficará afastado dos gramados por cerca de 12 dias.

Através de comunicado em seu site oficial, o Bayern explicou que a pequena cirurgia "se tornou necessária porque a contusão estava pressionando um nervo" em seus músculos glúteos. Ribéry foi operado na clínica do médico do clube, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, e por lá permanecerá durante o final de semana, em observação.

Se a perda de Ribéry prejudica o Bayern, a boa notícia é que o francês deve estar em forma para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Com o tempo previsto de recuperação, ele deve voltar para a primeira partida diante do Arsenal, em Londres, no dia 19 de fevereiro.