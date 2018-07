Ribéry pede para Bayern manter a concentração na final

MARRAKESH - Diante do anfitrião Raja Casablanca, que surpreendeu ao eliminar o Atlético-MG na semifinal de quarta-feira, o Bayern de Munique tem amplo favoritismo para ganhar a final deste sábado, em Marrakesh (Marrocos), e conquistar o título mundial. Por isso mesmo, o meia francês Franck Ribéry fez o alerta de que o time alemão precisa manter a concentração no jogo, para evitar qualquer zebra.

"Não podemos achar que vai ser fácil. Precisamos manter a concentração e jogar com seriedade. Eles têm um bom time", afirmou Ribéry, em entrevista ao site da Fifa, antes de encarar a final deste sábado. O astro francês também contou que assistiu ao jogo entre Raja Casablanca e Atlético-MG pela tevê e elogiou a torcida do time marroquino. "A atmosfera (na decisão do título) será incrível."

Perguntado se tinha algum pedido especial de presente no Natal, Ribéry disse desejar o título do Mundial. "Ganhar no sábado, seria ótimo", afirmou o francês, um dos destaques do time do Bayern, que é finalista do prêmio de melhor jogador do mundo em 2013 - concorre com o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, na eleição da Fifa.

Assim como tem sido o discurso de todos no Bayern, a conquista do título do Mundial é vista no clube como a chance de fechar um ano perfeito com chave de ouro - em 2013, já ganhou o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões da Europa. "Nós fomos muito bem, mas eu sempre quero continuar vencendo, é assim que eu penso", avisou o astro francês de 30 anos.