Ribery renova com Bayern de Munique até 2015

O valor do contrato para os próximos cinco anos não foi divulgado. Ribery não pôde disputar a decisão do ultimo sábado, pois cumpriu suspensão. O clube alemão até tentou recorrer da punição ao atacante, mas a Corte Arbitral do Esporte negou o recurso.

O presidente honorário do Bayern de Munique, Franz Beckenbauer, afirmou que o jogador poderia ser decisivo na partida contra a Inter. "Tivemos uns bons momentos no segundo tempo, mas não foi suficiente. Eles (a Inter) cometeram poucos erros e estranhamos a falta de Ribery durante todo o jogo", avaliou o dirigente.

Em 2007, por 25 milhões de euros (cerca de US$ 30 milhões), o atacante de 27 anos chegou ao Bayern, após se destacar no Olympique de Marselha e se adaptou bem à equipe. "O clube se converteu em uma grande família para mim", disse o jogador, que disputará a Copa do Mundo da África do Sul.