Ribéry renova com o Bayern de Munique e garante mais uma temporada

Apesar dos recorrentes problemas físicos, Franck Ribéry segue sendo peça importante para o Bayern de Munique. Tanto que, neste domingo, o clube bávaro anunciou a renovação do contrato do meia francês, de 33 anos, até junho de 2018. Assim, os alemães garantem sua permanência por pelo menos mais uma temporada.

O atual contrato venceria no fim da atual temporada e era interesse das duas partes que Ribéry continuasse em Munique. "Ele é um jogador de grande rendimento e um dos favoritos dos torcedores", explicou Karl-Heinz Rummenigge, presidente do conselho diretivo do Bayern.

Ribéry está no Bayern de Munique desde 2007 e, pelo clube, já fez 333 partidas oficiais. Ganhou seis vezes o Campeonato Alemão e outras cinco a Copa da Alemanha. Também foi importante na conquista da Liga dos Campeões na temporada 2012/13. Na atual temporada até aqui, fez só 12 partidas oficiais.