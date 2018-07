Ribery renova contrato com Bayern até 2015

"Estamos encantados por ter chegado a um acordo sobre a extensão do contrato com um dos melhores jogadores do mundo," declarou Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern, ao site do clube (www.fcbayern.t-com.de).

"Isso é um sinal dos grandes objetivos que o time estabeleceu para os próximos anos."

O Bayern disse que o novo acordo foi assinado com o futebolista de 27 anos antes do time perder de 2 x 0 para a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões no sábado.

"Consegui mais cinco anos," disse o francês à multidão de 25 mil torcedores na praça central de Marienplatz, em Munique, falando em alemão deficiente nas boas vindas à equipe de volta à casa.

Ele se referia aos anos em que ainda irá atuar no Bayern, incluindo o ano remanescente em seu antigo contrato.

A mídia alemã relatou que seu salário anual irá girar em torno dos 10 milhões de euros.

O meia francês, que se uniu ao Bayern em 2007 com um contrato de quatro anos, ficou fora da partida de sábado por culpa de uma suspensão após ser expulso na partida de ida da semifinal contra o Olympique de Lyon.

Real Madrid, Barcelona e Manchester United teriam manifestado interesse no jogador, que deve ter um papel crucial na seleção francesa durante a Copa do Mundo entre 11 de junho e 11 de julho na África do Sul.