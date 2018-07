Ribéry se diz triste por Ibrahimovic não disputar Bola de Ouro

ZURIQUE - Um dos três finalistas do prêmio que elegerá o melhor jogador do mundo de 2013, o francês Franck Ribéry revelou ter ficado um pouco chateado com o fato de Zlatan Ibrahimovic não ser mais um concorrente à Bola de Ouro da Fifa. O meio-campista do Bayern de Munique destacou que o jogador sueco merecia estar nesta briga por causa das grandes atuações que vem acumulando com a camisa do Paris Saint-Germain.

"Estou feliz, feliz por mim, pelo clube, por toda a minha família. Mas estou um pouco triste por Ibrahimovic porque ele ainda é um grande jogador e tem feito grandes coisas com o Paris Saint-Germain", disse Ribéry, em declarações reproduzidas nesta quarta-feira pelo site oficial da Fifa.

O francês, porém, não deixou de comemorar o fato de concorrer com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ao posto de principal craque do planeta e se mostrou esperançoso com a chance de faturar essa honraria, tendo em vista o excelente momento que vive com a camisa do Bayern.

"É bom para mim estar listado entre os três (concorrentes), mas teremos de ver o que irá acontecer. Vou manter os meus dedos cruzados", afirmou Ribéry, depois do jogo em que o Bayern foi batido por 3 a 2 pelo Manchester City, na última terça, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

O vencedor da Bola de Ouro de 2013 será conhecido apenas no próximo dia 13 de janeiro, em premiação promovida pela Fifa, em Zurique, na Suíça.