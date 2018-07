Ribéry também desfalcará Bayern na Liga dos Campeões

MUNIQUE - Depois de ter ficado fora do jogo contra o Nuremberg, no último sábado, pelo Campeonato Alemão, após ser submetido a uma cirurgia na nádega, para remoção de um hematoma, o francês Franck Ribéry foi confirmado nesta segunda-feira também como desfalque do Bayern de Munique para o jogo do próximo dia 19, contra o Arsenal, em Londres, pelo duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O atacante foi operado na última quinta-feira e anteriormente havia a esperança de que ele pudesse atuar neste duelo de ida do mata-mata continental. Nesta segunda, porém, após ser submetido a exames, ficou definido que o astro ficará ao menos duas semanas afastado.

"Ribéry perderá os próximos jogos, incluindo a partida de ida contra o Arsenal", informou o Bayern, por meio de comunicado oficial, publicado dois dias depois de o time bávaro ter derrotado o Nuremberg por 2 a 0, fora de casa, e permanecido com confortáveis 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão.