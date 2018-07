Ribery vira dúvida no Bayern para jogo contra Leverkusen

Ribery ficou de fora do treino desta sexta e deverá ser avaliado pelos médicos do clube no sábado. Além dele, o meia Bastian Schweinsteiger é dúvida por conta de uma lesão no tornozelo. Ele se machucou em uma dividida com Arjen Robben e não pôde treinar nesta sexta.

Robben não poderá entrar em campo no domingo porque recebeu uma suspensão de dois jogos por ter insultado o árbitro na rodada passada. O zagueiro Holger Badstuber também cumprirá suspensão neste final de semana.

Em compensação, o treinador interino terá o retorno do goleiro Joerg Butt, que voltará a assumir a vaga na equipe titular nas últimas cinco partidas do Alemão. Ele substituirá o inconstante Thomas Kraft.

Fora da briga pelo título, o Bayern ocupa a quarta colocação e tenta reagir nestas rodadas finais para terminar em segundo lugar e assegurar, assim, a vaga automática na próxima Liga dos Campeões. Para tanto, precisa derrotar o vice-líder Bayer Leverkusen neste domingo. O atual técnico do rival, Jupp Heynckes, assumirá o time de Munique na próxima temporada.