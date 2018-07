Ribéry volta a sentir joelho e desfalca Bayern de Munique na quarta

O técnico Pep Guardiola não poderá contar com um de seus principais jogadores para escalar o Bayern de Munique na estreia da Liga dos Campeões. O francês Franck Ribery voltou a sentir um problema no joelho e está fora do confronto desta quarta-feira diante do Manchester City, na Alemanha.

Ribery fez sua estreia no Campeonato Alemão somente no último sábado, após ficar afastado justamente por conta do problema no joelho. Ele atuou bem e até fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Stuttgart, mas voltou a sentir dores no local, foi examinado na última segunda-feira e acabou vetado para a partida desta quarta.

Perguntado sobre a condição do jogador nesta terça, Guardiola confirmou o desfalque. "Ele nem está aqui, ele está em casa. Ele foi ao médico na segunda-feira e hoje eles me disseram que ele não pode jogar", comentou.

Sem Ribery, o Bayern ainda pode ter o desfalque de Robben. O holandês também se recupera de um problema no joelho e sequer atuou contra o Stuttgart. "O Arjen está aqui para o treino. Mas é só o primeiro treino dele com o time nesta semana, então precisamos ver como ele estará", explicou Guardiola.