Ribéry volta aos treinos no Bayern após cirurgia

MUNIQUE - Onze dias após ser submetido a uma cirurgia nas nádegas, o meia Franck Ribéry voltou aos treinos do Bayern de Munique. O francês fez um trabalho físico leve, incluindo uma corrida com duração de 20 minutos. Apesar do retorno, o jogador é desfalque certo para a partida contra o Arsenal, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Sua volta deve acontecer somente no fim de semana.

Pelo Campeonato Alemão, o Bayern enfrentará o Hannover no domingo. Ribéry precisou passar pela operação para remover um hematoma. A expectativa inicial era de que ele só perderia a partida contra o Nuremberg, pelo Alemão. Contudo, ele acabou desfalcando a equipe na rodada seguinte da competição nacional. E já está fora do jogo contra o Arsenal, nesta quarta.