Ribinha brilha e Icasa vence o Vitória no Ceará O técnico Geninho estreou neste sábado no campo do Vitória com uma derrota. Com dois gols do meia Ribinha, o Icasa venceu o time baiano por 3 a 1, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Reniê, contra, fez o outro gol dos cearenses. Geovanni diminuiu.