Ricardinho assume o comando do Ceará

FORTALEZA - O site oficial do Ceará informa que Ricardinho é o novo treinador da equipe. A comissão técnica encabeçada pelo ex-jogador do Corinthians, Santos e São Paulo, e também campeão mundial em 2002 com a seleção brasileira, vai contar também com o preparador físico George de Castilhos e com o auxiliar técnico Rodrigo Pozzi.

O contrato de Ricardinho com o chamado "Vovô" expira ao final da temporada 2013.

Em sua primeira experiência como treinador, no Paraná Clube, Ricardinho registrou 24 vitórias, 12 empates e 11 derrotas.

Está programada para a tarde desta segunda-feira uma visita de Ricardinho às dependências do clube. Os trabalhos terão início no dia 26 de dezembro, após a reapresentação do elenco coantratado para a temporada 2013.

Ricardinho comandou o Paraná Clube à conquista da desimportante Série B estadual. Sob seu comando, o Tricolor paranaense superou o Vovô na Copa do Brasil deste ano.