Ricardinho deixa comando do Avaí após derrota em casa A sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou com mais um técnico desempregado. Ricardinho não suportou a terceira derrota seguida do Avaí, na noite desta terça-feira, e entregou o cargo depois do tropeço diante do América-MG, por 2 a 1, de virada, no Estádio da Ressacada. A decisão foi tomada por ele próprio e acatada pela diretoria.