Ricardinho é apresentado como técnico do Avaí e comanda primeiro treino

FLORIANÓPOLIS - Ricardinho ainda não tem títulos como treinador (só a segunda divisão do Paranaense), mas não ficou nem três dias desempregado depois de ser demitido pelo Ceará. Nesta terça-feira ele foi apresentado como novo treinador do Avaí e comandou o primeiro treino na equipe que havia anunciado no domingo a sua contratação.

"Estamos apresentando hoje (terça) um grande vencedor dentro de campo. Vocês já o conhecem e ele vem para dar continuidade ao trabalho que iniciamos no início da temporada em busca do título estadual e do acesso a Série A", explicou o presidente do clube, João Nilson Zunino.

Como técnico, treinou o Paraná Clube em 2012 e o Ceará em 2013. Seu melhor desempenho foi na Copa do Nordeste, da qual foi semifinalista. Mas a campanha geral de seis derrotas e só cinco vitórias no ano pesou na sua demissão. O treinador chegou à Ressacada acompanhado do irmão Luiz Pozzi, que será auxiliar técnico.