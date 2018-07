Ricardinho é apresentado como técnico do Londrina para o lugar de Cláudio Tencati

O Londrina está de comando novo depois de seis anos e cinco meses. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube paranaense confirmou a saída de Cláudio Tencati e apresentou Ricardinho como o novo treinador para a temporada de 2018. O ex-jogador de Corinthians, Santos e seleção brasileira, entre outros, estava sem trabalho desde novembro do ano passado, quando deixou o Tupi.

Ricardinho começou a carreira como treinador no Paraná e depois passou por Avaí, Santa Cruz, Portuguesa e Tupi, sem muito sucesso. Ele revelou ter recebido algumas propostas ao longo de 2017, mas estava esperando algo que lhe agradasse.

"Eu tive algumas propostas durante este ano, mas achei que seria interessante aguardar uma melhor proposta tanto para o clube quanto para mim. Dessa forma, vim para o Londrina, onde vou ter um respaldo de trabalho. Isso é fundamental para buscarmos os objetivos", disse Ricardinho, atualmente com 41 anos.

O novo treinador vai estar no banco de reservas como "auxiliar" de Claudio Tencati, que se despede do Londrina contra o Vila Nova, às 17h30 deste sábado, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 38.ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em quinto lugar, já sem chances de acesso, o time paranaense apenas cumprirá tabela.