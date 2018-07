Ricardinho encerra carreira de jogador e vira técnico do Paraná

CURITIBA - O ex-jogador Ricardinho, de 35 anos, que rescindiu recentemente seu contrato com o Bahia, foi anunciado nesta quarta-feira pela manhã como o novo treinador do Paraná Clube. Inicialmente, a expectativa era de que ele fosse contratado para jogar este ano e encerrar a carreira no time onde começou. O Paraná tem como objetivos os retornos às Séries A tanto no Campeonato Paranaense quanto no Brasileiro. A apresentação deve acontecer somente nesta quinta.

"Para superar as dificuldades precisamos de competência e paixão. Ricardinho tem os dois", disse o superintendente Celso Bittencourt, por meio do site do clube. "Ele está alinhado com o projeto que temos para reerguer o clube e colocar o Paraná em destaque nacional." O jogador foi campeão estadual pelo Paraná em 1995, 96 e 97. No Brasil, jogou por Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Bahia.

No exterior, esteve no Bordeaux (França), Middlesbrough (Inglaterra), Besiktas (Turquia) e Al Rayyan (Qatar). Ricardinho fazia parte da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato em 2002. Ele também participou da Copa do Mundo de 2006 e da Copa das Confederações de 2003. Esta é a primeira experiência que terá como técnico de futebol.