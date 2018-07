Ricardinho vê Atlético-MG consciente em decisões

Principal surpresa na escalação do Atlético para a primeira final do Campeonato Mineiro contra o Ipatinga, o meia Ricardinho acredita que o time está mostrando sua qualidade nos momentos decisivos da temporada. Para ele, a experiência da equipe pesou para a vitória por 3 a 2, domingo, no Ipatingão.

"O Atlético fez mais uma grande partida, uma partida boa, consciente, de uma equipe que vem numa evolução boa. São jogadores que sabem o que quer dentro das competições, dentro daquilo que o Atlético tem como objetivo nesta temporada. O importante é que estamos conseguindo resultados e com trabalho, é isso que me deixa contente", afirmou.

Ricardinho elogiou o adversário do Atlético na final do Campeonato Mineiro e disse que será necessário muito repouso para o time enfrentar o Santos na quarta-feira. "O Ipatinga tem uma equipe que não chegou na final à toa, é uma equipe bem montada, trabalho os contra-ataques, jogadores rápidos, bom goleiro, então, foi uma grande decisão. Conseguimos vencer e agora temos que descansar porque é um jogo importante atrás do outro e a gente tem que estar bem preparado para todos eles", comentou.